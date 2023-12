Santos anuncia contratação de Willian Bigode

Neste ano, Willian se envolveu no caso das criptomoedas com Gustavo Scarpa e Mayke, ex-companheiros de Palmeiras.

O Santos será o terceiro grande clube paulista que Bigode irá atuar na carreira. O atacante defendeu o Corinthians, entre 2011 e 2012, e o Palmeiras, entre 2017 e 2021. No currículo do jogador, passagens por Cruzeiro, Metalist-UCR, Fluminense e Athletico-PR.

