Santos aguarda volta de jovem lateral que passou 20 dias em UTI

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jovem Lucas Sena, de 19 anos, volta nos próximos dias aos treinos no CT Rei Pelé. O jogador da base do Santos passou por um susto após um procedimento cirúrgico e ficou quase 20 dias internado em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em São Paulo.

O lateral esquerdo titular da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano passou mal antes de um jogo pelo Brasileiro sub-20 contra o Fluminense no Rio de Janeiro e foi encaminhado ao hospital. Exames realizados confirmaram a necessidade de cirurgia por conta de uma obstrução intestinal após um procedimento feito há três anos por causa de uma apendicite.

Ele retornou a São Paulo para fazer a cirurgia, mas uma queda nos batimentos cardíacos de Lucas fez com que o jogador fosse encaminhado à UTI, onde permaneceu por quase 20 dias.

"Foi um período muito complicado, porque estávamos no Rio de Janeiro e tudo aconteceu de repente. Após a cirurgia, acabamos passando pelo susto de ir até a UTI e se tornou algo mais preocupante, porque a princípio faria a operação, me recuperaria e tudo voltaria ao normal, porém aconteceu tudo isso. Mas graças a Deus deu tudo certo, estou bem e quero me preparar para voltar o mais rápido possível aos gramados", disse Lucas Sena.

O jogador, que era atacante de destaque até a categoria sub-17 e se tornou lateral ao treinar como sparring de Jorge Sampaoli, já fez avaliações no CT Rei Pelé e deve iniciar os treinos nesta semana.

O jogador deve passar pela transição para o gramado, depois voltar a trabalhar com bola por cerca de 15 dias antes de ficar à disposição para disputa do Brasileirão de Aspirantes.