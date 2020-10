Elenco do São Paulo treina no CT do San Lorenzo antes de volta ao Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda na Argentina, o São Paulo voltou a treinar nesta quinta-feira (29), um dia após a derrota por 3 a 2 para o Lanús, pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.

O time comandado por Fernando Diniz fez atividades no CT do San Lorenzo, em Buenos Aires. No trabalho feito fora do país, só estiveram os jogadores que fizeram parte da delegação para o jogo ocorrido na noite de quarta (28).

Portanto, os lesionados do elenco seguem na capital paulista. Lucas Perri, Walce, Liziero, Juanfran, Paulinho e Rojas estiveram ausentes por integrarem o departamento médico.

Igor Vinícius e Hernanes se recuperam de problemas clínicos e estão perto de um retorno aos gramados. O lateral direito está com uma contratura e ainda não treinou com o restante do elenco no CT da Barra Funda, nesta quinta.

Já Hernanes segue trabalhando normalmente no local desde o início da semana e poderá integrar o grupo que enfrentará o Flamengo no domingo (1º), às 16h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.