Botafogo é criticado por torcedores ao sinalizar interesse em Alexandre Gallo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia depois de anunciar a demissão do técnico Bruno Lazaroni, o Botafogo definiu, nesta quinta-feira (29), Alexandre Gallo como alvo principal para assumir a equipe até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021.

A decisão, no entanto, não caiu no gosto dos torcedores. Logo após Gallo ser apontado como principal candidato ao cargo, a torcida do Botafogo se revoltou na web e iniciou campanha contra a chegada do treinador. A hashtag #GalloNão apareceu entre os trending topics do Twitter.

O último trabalho de Alexandre Gallo foi no São Caetano, onde foi campeão da Série A-2 do Campeonato Paulista. Antes, ele havia passado pelo Atlético-MG como diretor de futebol.

Alexandre Gallo treinou uma equipe da Série A do Brasileirão pela última vez em 2017. Na época, ele esteve à frente do Vitória, mas foi demitido por resultados negativos, deixando a equipe na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro.