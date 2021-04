Santo André e São Bento empatam no Canindé

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Santo André e São Bento empataram por 0 a 0, nesta terça-feira (13), no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O resultado de um jogo sem grandes emoções deixou o time do ABC na vice-liderança do Grupo A, com seis pontos. O Santo André tem oito de desvantagem para o Corinthians, mas pode sofrer aproximação da Inter de Limeira, que tem três.

Já o São Bento é um dos três times que ainda não venceram no Paulistão. Em seis partidas, o time do interior somou apenas três pontos e ocupa a lanterna do Grupo B. A ponta da chave pertence ao São Paulo, com 13, seguido pela Ferroviária, com 10.

O São Bento foi quem teve a melhor chance da partida. No segundo tempo, o time do interior teve um gol anulado de Patrick Vieira. O árbitro marcou falta quando o jogador subiu para cabecear a bola no canto direito.