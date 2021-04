De virada, Ferroviária acaba com invencibilidade do Corinthians

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda sem apresentar um futebol à altura do que espera o seu torcedor, o Corinthians sofreu sua primeira derrota na temporada 2021 nesta terça-feira (13). Em Araraquara, foi superado pela Ferroviária, de virada, por 2 a 1, em duelo pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.

No segundo dos três jogos que o time alvinegro fará num intervalo de seis dias, Vagner Mancini optou por uma escalação alternativa e mudou dez jogadores em relação à formação que venceu o Guarani, por 1 a 0, no domingo (11).

Apesar de fazer um bom primeiro tempo, sobretudo nos primeiros 30 minutos, e ainda abrir o placar com Camacho, levou a virada depois do intervalo, com gols de Higor Meritão e Xandão, este último ao acertar uma cobrança de falta da intermediária, que surpreendeu Cássio.

Até este confronto, o Corinthians vinha de cinco vitórias e três empates na temporada, entre partidas pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Paulista.

No Estadual, apesar da derrota, o time ainda lidera o Grupo A, com 14 pontos, oito a mais do que o Santo André, o segundo colocado, com seis.

No Grupo B, a Ferroviária soma dez pontos, três a menos do que líder da chave, o São Paulo.

Enquanto teve o controlo do jogo em Araraquara, o time de Vagner Mancini apresentou uma melhora ofensiva e criou quatro chances claras de gol. Em uma delas, Otero acertou o travessão.

Aos 42, conseguiu abrir o placar num lance em que Camacho finalizou receber belo passe de Luan. O gol precisou de ser checado pelo VAR (árbitro de vídeo), mas o ângulo da imagem disponível não permitiu concluir se a bola havia saído à lateral no início da jogada. Prevaleceu, então, a decisão do bandeirinha.

Minutos antes, a Ferroviária já havia contestado outra ação da arbitragem. Após cobrança de escanteio, o meia Everton mandou a bola para a rede com um chute de fora da área. Chamando para conferir o vídeo, o o árbitro entendeu que Xandão, em posição de impedimento, atrapalhou Cássio e anulou o gol.

Depois do intervalo, com a queda de rendimento dos corintianos, a Ferroviária buscou o empate com Higor Meritão, aos 28 minutos, num lance em que Xavier perdeu uma bola dominada dentro da grande área. E virou a partida aos 43, quando Xandão cobrou falta da intermediária e aproveitou que Jô, único corintiano na barreira, posicionou-se mal e surpreendeu Cássio.

FERROVIÁRIA

Saulo; Diogo Mateus, Mateus, Xandão e Arthur Henrique; Meritão, Zanocelo (Yuri), Renato Cajá (Hygor) e Everton (Fellipe Mateus); Marques (Anderson Rosa) e Mezenga (Rogério). Técnico: Pintado

CORINTHIANS

Cássio; João Victor, Jemerson, Raul Gustavo e Lucas Piton; Xavier (Ramiro) e Camacho (Roni); Léo Natel (Gabriel Pereira), Luan (Araos), Otero (Adson) e Jô. Técnico: Vagner Mancini

Estádio: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Juiz: Thiago Luis Scarascati (SP)

Cartões vermelhos: Dino Camargo (Ferroviária)

Gols: Camacho, aos 42min do primeiro tempo (Corinthians); Meritão, aos 28min, e Xandão, aos 44min do segundo tempo (Ferroviária)