Sampaio Corrêa domina o Vasco com dois gols de Catatau e fica perto do G-4

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Sampaio Corrêa venceu o Vasco por 3 a 1 neste sábado (16), pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio Castelão, em São Luís, o time da casa dominou a partida com boa atuação de Ygor Catatau, autor de dois gols. Além dele, Gabriel Poveda marcou para o Sampaio, e Erick diminuiu para a equipe carioca.

O resultado aproximou o Sampaio do G-4 da Série B. Com 25 pontos, o time agora é o 6º colocado. O Vasco, por outro lado, esperava se aproximar do líder Cruzeiro. Derrotado, o time continua com o 2º lugar, com 34 pontos.

O Vasco dominou mais a bola na primeira etapa, mas estava bem marcado pelo Sampaio Corrêa, que buscava os contra-ataques.

De acordo com a tática que adotou, o time maranhense abriu o placar com Gabriel Poveda, em jogada que começou com desarme no meio campo de André Luís. Poveda é um dos artilheiros da Série B com nove gols.

O Sampaio ampliou duas vezes no segundo tempo com o atacante Ygor Catatau. A primeira, de cabeça em cruzamento de Mateusinho, que o encontrou livre. A segunda, com chute forte na saída do goleiro do Grêmio Halls, após passe de Poveda.

O Vasco conseguiu diminuir o placar aos 37 do segundo tempo. A bola, depois de um bate-rebate na grande área do Sampaio, sobrou para Erick, que emendou uma bomba antes de deixá-la tocar o campo. O goleiro Gabriel Batista ainda saltou, mas não conseguiu alcançar o chute.

Os dois times voltam a jogar no meio de semana. O time maranhense visita o Londrina na terça-feira (19), às 19h. O Cruz-Maltino joga no mesmo dia, às 21h30, contra o Ituano, em casa.

SAMPAIO CORRÊA

Gabriel Batista; Mateusinho (Andrey), Gabriel Furtado, Nilson Júnior e Pará; André Luiz (Lucas Araújo), Ferreira e Rafael Vila; Ygor Catatau (Pimentinha), Gabriel Poveda e Pimentinha (Maurício). T.: Léo Condé.

VASCO

Halls; Léo Matos, Anderson Conceição (Danilo Boza), Quintero (Riquelme) e Edimar; Yuri, Matheus Barbosa (Luiz Henrique) e Nenê (Juninho); Gabriel Pec (MT), Raniel e Erick. T.: Maurício Souza.

Estádio: Castelão, em São Luis (MA)

Horário: Às 16h30 (de Brasília) deste sábado (16)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Cartões amarelos: Anderson Conceição (VAS), Nilson Júnior (SCO), Rafael Vila (SCO)

Gols: Gabriel Poveda (SCO), aos 19' do 1º tempo (1-0); Ygor Catatau (SCO), aos 11' do 2º tempo (2-0); Ygor Catatau (SCO), aos 24' do 2º tempo (3-0); Erick (VAS), aos 37' do 2º tempo (3-1)