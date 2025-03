RPE Parintins FC vence Sete por 3 a 0 e se garante no mata-mata do returno do Barezão

Manaus/AM - Vitória e classificação para o mata-mata. Foi isso que o RPE Parintins FC conseguiu ao vencer o Sete FC por 3 a 0 nesta quarta-feira (19/03), no estádio da Colina, em Manaus, em duelo válido pela terceira rodada do segundo turno do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional – Barezão 2025.

Repleto de desfalques, o técnico Maurinho contou com uma tarde inspirada de atletas que buscam seu lugar na equipe. Foi o caso do meia Inácio Neto, que abriu a contagem nos acréscimos do primeiro tempo, após bela assistência de Lucas Sibito.

No segundo tempo, o Tourão marcou mais duas vezes. Primeiro numa cabeçada certeira do lateral esquerdo Digão, após cobrança de escanteio de Rodriguinho, que voltou ao time depois de cumprir suspensão automática.

A conta foi fechada com Dagson, artilheiro da equipe com quatro gols. O time ainda teve a chance de ampliar, mas Rodriguinho desperdiçou uma cobrança de pênalti. Com o resultado, o RPE Parintins FC chegou à liderança do Grupo A do Estadual, com 5 pontos e saldo de três gols.

O clube oriundo de Parintins e com base em Rio Preto da Eva agora torce por um empate entre Princesa do Solimões e Manaus FC, ambos com 4 pontos e saldo de gols inferior, para terminar em primeiro lugar na chave, e garantir a vaga direta na semifinal do returno. Quem avançar em segundo e terceiro lugar disputa o play off do returno.

Resultados do Tourão no segundo turno:

1ª rodada: RPE Parintins FC 2x2 Princesa do Solimões

2ª rodada: Manaus FC 0x0 RPE Parintins FC

3ª rodada: RPE Parintins FC 3x0 Sete FC