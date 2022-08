Rony faz de bicicleta, Palmeiras empata com Flu e segue com 8 pontos de liderança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras segurou empate por 1 a 1 contra o Fluminense no Maracanã, na noite deste sábado (27), e manteve intacta a sua vantagem na liderança do Brasileirão. Rony abriu o placar com um golaço de bicicleta, Manoel empatou na bola parada, e o Tricolor pressionou até o final sem encontrar caminho para virar.

O Palmeiras segue como líder disparado, com 50 pontos e oito de vantagem para o próprio Fluminense (42). Esta vantagem pode cair se o Flamengo (40 pontos) vencer o Botafogo neste domingo (28) e retomar a vice-liderança do Brasileirão.

Embora tenha acabado em empate, o jogo teve início movimentado com Fluminense trabalhando bem a bola, e o Palmeiras explorando os contra-ataques. Mas foi o time paulista quem rompeu o equilíbrio e abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo com um gol digno de prêmio Puskás.

Dudu escapou pela direita e cruzou a bola por cima, atrás de Rony, que a buscou com um movimento perfeito de bicicleta, finalizando de cima para baixo no canto de Fábio. O chute foi indefensável.

A equipe carioca não se deixou abalar e continuou a criar oportunidades. 30 minutos depois, o zagueiro artilheiro do Fluminense Manoel antecipou o goleiro Weverton com cabeçada reta, do alto, em cobrança de escanteio de Jhon Arias.

A reta final do primeiro tempo foi marcada por nervos inflamados. O banco de reservas do Fluminense estava irritado com um cartão amarelo mostrado para Nino por falta em Rony, e o gol de Manoel motivou desentendimento entre integrantes das duas comissões técnicas.

Pouco depois, Ganso tomou amarelo por reclamação. No lance seguinte, o último da primeira etapa, o Flu reclamou muito de uma falta de Murilo em André.

Quando os times saíram para o intervalo, as duas delegações tiveram que ser contidas por seguranças no túnel que dá acesso aos vestiários.

Após um primeiro tempo equilibrado, o Fluminense passou boa parte da segunda etapa no campo de ataque, mas não encontrou a virada, mesmo com duas bolas na trave de Weverton.

O Palmeiras pouco fez na etapa final no sentido ofensivo, mas se defendeu bem, segurando o grande resultado após golaço de Rony.

Na próxima rodada, o Fluminense encara no próximo sábado (3) o Furacão fora de casa. No mesmo dia, o Palmeiras visita o Red Bull Bragantino, mas antes tem semifinal de Libertadores contra o próprio Athletico na próxima terça (30).

*

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Nino (Matheus Martinelli), Manoel e Caio Paulista (Cristiano); André, Nonato e Ganso; Matheus Martins (Nathan), Arias e Germán Cano (Willian). T.: Fernando Diniz

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael (Gabriel Menino), Raphael Veiga (Wesley) e Scarpa; Dudu (Bruno Tabata) e Rony (José López). Técnico: Abel Ferreira. T.: Abel Ferreira

Estádio: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Juiz: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA/PR) e Bruno Raphael Pires (FIFA/GO)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Nino, Ganso, Michel Araújo (Fluminense); Raphael Veiga, Murilo (Palmeiras)

Gols: Rony, aos 8', e Manoel aos 38 minutos do primeiro tempo