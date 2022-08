Atlético-GO demite Jorginho após derrota e antes de semi contra o São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Jorginho não resistiu a mais um resultado negativo do Atlético-GO no Brasileirão e foi demitido neste sábado (27) após a derrota por 2 a 0 para o rival Goiás, pela 24ª rodada.

O clube informou por meio de suas redes sociais a saída do treinador, que acontece antes da partida de ida da semifinal da Sul-Americana, contra o São Paulo, na próxima quinta-feira (1).

"O Atlético Clube Goianiense informa a saída do técnico Jorginho. Agradecemos o profissional pelo período de trabalho no clube, onde mostrou ter grande caráter, deixando um legado positivo de respeito e profissionalismo", iniciou o clube.

"O clube atravessa um momento difícil no ano, com a necessidade de achar alternativas para sair desta situação. A responsabilidade pelos maus resultados é de todos, mas o clube buscará se reerguer o quanto antes. O Atlético tem como prioridades a disputa do Brasileirão e a semifinal da Sul-Americana", completou o comunicado.

Com a derrota, o Dragão estacionou nos 22 pontos e não deixou a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ocupando a 19ª colocação. O Coritiba, primeira equipe fora da zona da degola, possui três pontos a mais.

Embora esteja bem no torneio continental, com direito a vitória sobre o Nacional de Suárez nas quartas por 4 a 0 no agregado, o Atlético teve uma sequência negativa nas competições nacionais. A equipe não vence há três jogos no Brasileirão e foi eliminada pelo Corinthians nas quartas da Copa do Brasil ao perder o jogo da volta por 4 a 1, depois de ter vencido na ida por 2 a 0.

Jorginho estava em sua segunda passagem pelo clube. Ele comandou o Dragão pela primeira vez por um mês, entre abril e maio de 2021. Um ano depois, em maio deste ano, ele foi contratado para reassumir o time e durou cerca de três meses. Foram 27 jogos disputados em 2022, com dez vitórias, seis empates e 11 derrotas.