Coritiba vence Avaí no Couto Pereira com pintura de Fabrício Daniel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Coritiba venceu o Avaí por 1 a 0 neste sábado (27). O gol no estádio Couto Pereira foi marcado em disparo de fora da área por Fabrício Daniel, na segunda etapa.

Com a vitória nesta 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time paranaense saiu do Z4, com 25 pontos, e depende de tropeço do Cuiabá neste domingo (28) para se manter na posição. O Avaí caiu para a 18ª posição e tem 23.

A primeira etapa começou agitada, com os mandantes tendo mais posse de bola e presença ofensiva. Nenhum dos times, porém, conseguiu ser eficiente, e o jogo começou a ficar embolado no meio-campo por faltas.

A melhor oportunidade veio em cobrança de escanteio de Bruno Gomes, do Coritiba, que encontrou livre o zagueiro Chancellor. Mas o defensor furou, e a etapa inicial acabou sem gols.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo. O Coritiba teve boas chances com Martínez e Thonny Anderson, mas só conseguiu abrir o placar aos 32 minutos da etapa final. Fabrício recebeu bola de Robinho na intermediária, girou em cima de Cortez, e chutou bonito de fora da área.

O tento definiu a partida. Pelo Avaí, Guerreiro assustou o goleiro Muralha, mas parou na trave.

Ainda no esforço para se afastar do Z4, o Coritiba visita no próximo sábado (3) o América Mineiro. No mesmo dia, o Avaí vai ao Rio Grande do Sul enfrentar o Juventude.

*

CORITIBA

Muralha; Natanael, Chancellor, L. Castán e Diego Porfírio (Rafael Santos); Willian Farias (Bernardo), Bruno Gomes e Fabrício Daniel; Egídio (Thonny Anderson) Alef Manga (Warley 15'/2T) e Adrián Martinez (Robinho 25'/2T). T.: Guto Ferreira

AVAÍ

Vladimir; Renato, Rodrigo Freitas (Jean Cléber - intervalo), Rafael Vaz (Nathan) e Cortez; Raniele, Eduardo (Lucas Ventura) e Bruno Silva (Pottker); Pottker, Muriqui (Natanael) e Guerrero. T.: Eduardo Barroca

Estádio: Estádio Couto Pereira, Curitiba-PR

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa-DF)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Leila Naiara Moreira da Cruz (Fifa-DF)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Chancellor, Fabrício, Egídio (Coritiba), Rodrigo Freitas, Guerrero, Lucas Ventura (Avaí)

Gol: Fabrício Daniel, aos 32'/2T