Ronaldo se aproxima de Luva, e Cruzeiro se beneficia por renovação da marca

BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - Sucesso nas redes sociais, o influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como "Luva de Pedreiro", receberá em breve um convite de Ronaldo Nazário para assistir um jogo do Cruzeiro no Mineirão. Ídolo de um público jovem e muito engajado, Luva é atração por onde passa e, por meio do alcance de suas redes, ajuda a potencializar as marcas que por lá aparecem e a atingir um público mais íntimo do mundo digital.

O manda-chuva cruzeirense e o jovem se encontraram na última semana na Espanha, e assistiram juntos a uma partida do Real Valladolid, outro investimento do Fenômeno no futebol. A iniciativa de convidá-lo para um jogo em Belo Horizonte foi revelada pelo ídolo em uma de suas tradicionais lives, uma outra marca registrada da nova gestão azul. De olho em um público consumidor cada vez mais antenado, o ex-jogador amplia as formas de se comunicar com a torcida e o clube tenta surfar na onda.

"Vamos levar ele para conhecer o Cruzeiro. Ver um jogo bacana e levar ele. Ele é muito humilde, muito gente boa. Foi muito bacana ele ter ido visitar, ver o jogo com a gente. É carisma puro. Todo mundo olha para ele e tem vontade de abraçar, conversar. É aquele jeitão dele mesmo. Curti demais, energia muito braba", disse o Fenômeno.

Com mais de 18 milhões de seguidores no Instagram, Luva dialoga naturalmente com um público mais jovem, sendo que boa parte sequer viu Ronaldo jogar. O post do encontro foi publicado no perfil de ambos e, até o fechamento desta matéria, havia sido visualizado por mais de 12 milhões de pessoas. O sucesso de Luva é tão grande que ele possui um número aproximado de seguidores que Ronaldo, sendo que o ex-jogador é acompanhado por 23,5 milhões de pessoas. LUVA JÁ ATRAI CERCA DE 18 MILHÕES DE FÃS

Não é de hoje que Ronaldo busca estreitar a relação dele com os fãs por meio da internet, o que faz com que o Cruzeiro seja pauta em suas lives, muitas vezes voltadas para o mundo dos games. Com mais de 400 mil inscritos em seu canal na plataforma Twitch, criado em novembro do ano passado, Ronaldo faz transmissões semanalmente, sendo que o desempenho no jogo Call of Duty é o conteúdo principal.

Porém, o canal abrange diversas áreas de interesse do Fenômeno e nestes momentos acontecem interações com a torcida do Cruzeiro e que fazem com que o público do jogo, espalhado pelo mundo, também tenha acesso às informações e detalhes do clube.

A estratégia de surfar na onda do craque tem rendido benefícios ao Cruzeiro, que abriu agosto com 8,7 mi de fãs se somadas as plataformas Twitter, Facebook, Youtube, Tik Tok e Instagram, colocando o clube na 9ª colocação do ranking brasileiro, segundo dados do IBOPE/Repucom. Em dezembro de 2021, mês que marca a chegada da SAF à Toca da Raposa, o clube ocupava a mesma posição, porém com 7,8 milhões de aficcionados.

De olho neste novo momento, o Cruzeiro, por alguns anos associado a um noticiário negativo, também mudou sua forma de se comunicar nas redes sociais, o que atrai bastante engajamento nos posts, principalmente no Twitter. O próprio atacante Luvannor foi apresentado com uma ação que fazia menção ao Luva de Pedreiro e que se espalhou pela internet.

NA LUTA PELO ACESSO

O time volta a campo só no domingo (21), diante do Grêmio, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Lincoln foi regularizado no BID e deverá ser a principal novidade na lista do técnico Paulo Pezzolano para a viagem a Porto Alegre.

O Cruzeiro vive contagem regressiva para o acesso, já que lidera a competição com 53 pontos. De acordo com o departamento de matemática da UFMG, o time celeste possui 99,96% de chances de acesso e outros 87,6% de terminar a edição como campeão.