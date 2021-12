Ronaldo Fenômeno compra o Cruzeiro por R$ 400 milhões

Ronaldo Fenômeno anunciou neste sábado (18) o Cruzeiro Esporte Clube, time no qual o ex-jogador atuou nos anos 90. O anúncio foi feito em um vídeo ao lado do presidente do Cruzeiro. “Feliz demais de ter concluído essa operação. Dizer que tenho muito a retribuir ao Cruzeiro, levar o Cruzeiro aonde ele merece estar. Temos muito trabalho pela frente. Peço ao torcedor que se conecte outra vez ao clube, ir ao estádio, porque vamos precisar de muita força e união. Temos muito trabalho e ambição para fazer o Cruzeio novamente. Não temos nada que comemorar ainda, mas temos muita ambição”, afirmou. O ex-atacante terá 90% das ações da SAF e investirá R$ 400 milhões. O investimento será realizado pela empresa Tara Sports e mais detalhes serão divulgados no decorrer deste sábado, 18. Em um comunicado, o Cruzeiro informou: “A transação vislumbra o reequilíbrio financeiro e operacional do departamento de futebol do clube, com um plano de crescimento sustentável de médio e longo prazo. A conclusão da transação está sujeita à finalização de uma série de condições precedentes”. O ex-jogador já é dono do clube espanhol da segunda divisão Valladolid, com 51% das ações.

