Ronaldo alfineta gramado e elogia Cruzeiro por 'padrão de jogo claro'

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Sempre atento aos passos do Cruzeiro, Ronaldo Nazário utilizou as redes sociais para criticar o gramado do estádio Aflitos, onde o Cruzeiro venceu o Náutico, por 1 a 0, e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo (15). O dirigente demonstrou descontentamento com as condições oferecidas pelo estádio do Timbu.

"E esse gramado aí"?, perguntou Ronaldo no Twitter.

Não é a primeira vez que o dirigente se manifesta em relação à situação de alguns estádios. No Campeonato Mineiro, ele também utilizou as redes para criticar os gramados dos campos da Caldense, Tombense e Patrocinense. Contra o Tuntum, pela Copa do Brasil, também houve reclamação pelo mesmo motivo.

Depois da partida, Ronaldo, no entanto, voltou as redes para parabenizar a equipe pelo resultado e elogiar o trabalho que vem sendo realizado.

"Excelente vitória fora de casa. Temos um padrão de jogo cada vez mais claro. Parabéns pelo trabalho intenso e boa volta pra casa, Cruzeiro".

O Cruzeiro lidera a Série B do Campeonato Brasileiro com 16 pontos pela primeira vez desde a queda. O time volta a campo no próximo domingo (22), contra o Sampaio Corrêa, às 11h (de Brasília), no Mineirão, pela 8ª rodada da competição.