Coritiba vence América-MG em jogo com expulsão no primeiro tempo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coritiba recebeu o América-MG, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0, gol de Andrey. O time visitante ficou com um jogador a menos logo no primeiro, após expulsão do zagueiro Maidana.

Eram poucas as chances claras de gol no primeiro tempo, e o que chamou atenção do público até então foi o cartão vermelho, mostrado aos 38 minutos, quando o zagueiro Iago Maidana levantou demais a perna e acertou o rosto d e Léo Gamalho. Como já tinha cartão amarelo, levou o segundo e foi expulso.

Quando tudo indicava que os dois times iriam para o intervalo com o placar igualado, Egídio cruzou com perfeição na cabeça de Andrey. O volante testou forte, sem chances para o goleiro do América Mineiro, e abriu o placar no Couto Pereira.

O segundo tempo foi marcado pelo controle de jogo do Coritiba, que tinha a vantagem numérica e também no placar. O América não mostrava força para ir em busca do empate.

Com o resultado, o Coxa vai para 10 pontos e fica na parte de cima da tabela. Já o América-MG continua com nove pontos e perde a chance de encostar nas primeiras posições do torneio nacional.

Agora o foco do time paranaense é no dia 21, quando encara fora de casa o Atlético-GO. Já o clube mineiro tem um compromisso de meio de semana, dia 18, contra o Deportes Tolima, pela Copa Libertadores.

CORITIBA

Alex Muralha; Matheus Alexandre (Neílton), Henrique, Luciano Castán e Egídio; Andrey, Willian Farias e Régis (Robinho); Hugo (Fabrício), Alef Manga (Warley) e Léo Gamalho (Clayton). T.: Gustavo Morinígo

América-MG: Jailson; Patric (Raúl Cáceres), Iago Maidana, Conti, Éder e Marlon; Lucas Kal, Rodriguinho (Juninho Valoura) e Índio Ramírez (Arthur Soares); Pedrinho (Kawê) e Aloísio (Henrique Almeida). T.: Vagner Mancini

Onde: estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 15/05/2022, às 17h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (PB)

Cartões amarelos: Willian Farias (Coritiba); Índio Ramírez, Arthur Soares e Rodriguinho (América)

Cartão vermelho: Iago Maidana (América)

Gol: Andrey aos 47 minutos do primeiro tempo