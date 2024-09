Rômulo comenta adaptação no Palmeiras e destaca resiliência do grupo: "Mente forte"

O Palmeiras não jogou desde a vitória sobre o Athletico-PR, em 1º de setembro, devido à pausa para a data Fifa. Rômulo mencionou que o período de treinamento foi crucial para ajustes e aprimoramento. O Verdão volta a campo no domingo (15), às 16h (de Brasília), contra o Criciúma, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado após o Campeonato Paulista, Rômulo disputou dez partidas pelo Palmeiras e distribuiu uma assistência. Ele lamentou uma lesão inicial, mas destacou o bom acolhimento que recebeu no clube. "Apesar da lesão no início, o apoio que recebi foi fundamental para minha adaptação e evolução. Estou evoluindo a cada dia e ajudando a equipe da melhor forma possível", comentou.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.