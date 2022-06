Romário faz festa junina com presenças de ex-BBB, jogadores e John Texto

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - A tradicional festa de São João do ex-jogador Romário, o Arraiá do Baixola, realizada na noite da sexta-feira (24) contou com a presença inusitada do empresário americano, dono de 90% da SAF do Botafogo John Textor.

Embora não tenha aparecido em fotos, a ida do empresário ao local foi confirmada pela filha do ex-jogador e senador, Danielle Favatto, em sua conta oficial no Twitter.

"Simplesmente John Textor aqui na festa junina do meu pai", e completou: "Rolé muito aleatório", escreveu em sua rede social.

A festa, que virou a madrugada também teve a presença de ex-BBBs, jogadores e políticos e contou com atrações como DJs, barracas e até tatuadores.

Entre as estrelas do futebol presentes no Arraiá do Baixola esteve Adriano Imperador, que foi bastante requisitado pelos convidados para tirar fotos.