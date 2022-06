Gigante europeu se encontra com agente de CR7 em Portugal, diz site

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O novo dono do Chelsea, Ted Boehly, se encontrou com Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo, na última semana, em Portugal. De acordo com o site 'The Athletic', a transferência do atacante do Manchester United foi um dos assuntos tratados.

No momento, ainda não se sabe se os Blues irão tentar a contratação do português, que também já recebeu sondagens de PSG e Bayern de Munique. Segundo a publicação, Cristiano Ronaldo tem um grande carinho pelo Manchester United, mas também quer que o clube seja competitivo na próxima temporada e está preocupado com a falta de movimentação no mercado de transferências, enquanto outros rivais trazem jogadores importantes.

CR7 foi o artilheiro do United na última temporada, mas a equipe não conseguiu se classificar para a Champions League e também não conquistou títulos. Apesar disso, o atacante disse, em entrevista recente, que acredita numa melhora do time para este novo ano com a chegada do técnico Erik ten Hag.