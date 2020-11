Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo

Após a demissão de Domènec Torrent, o Flamengo iniciou as tratativas com Rogério Ceni para o comando da equipe. De acordo com o Sistema Globo, Ceni aceitou a proposta da diretoria rubro-negra e deixou o comando no Fortaleza após quase três anos. O contrato foi assinado nessa segunda-feira (09) e tem validade até 2021.

Além dele, o preparador físico Danilo Augusto, os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões também irão.