Roger Machado evita euforia no Grêmio, mas mostra otimismo por acesso

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Com 12 jogos de invencibilidade e 32 pontos somados até a 18ª rodada da Série B, o técnico Roger Machado, do Grêmio, não acredita que o caminho até o acesso ao longo do segundo turno possa ser fácil. Após a vitória sobre o Tombense por 3 a 0 na tarde deste sábado (16), o comandante expôs sua preocupação com a próxima fase do campeonato, mas garantiu estar confiante.

"Não dá para dizer que teremos mais tranquilidade, o certo é que o cenário é de otimismo principalmente por estarmos conseguindo conciliar boas atuações com os resultados de campo", explicou o técnico durante coletiva à imprensa após a partida.

Embora garanta que nada está garantido na segunda fase do torneio, Roger Machado tem convicção que a pontuação que a equipe está agora poderia facilmente ser digna de um G4 da Série A, embora evite o discurso de que o acesso já esteja garantido.

"Se a gente fizer uma comparação da primeira divisão com a segunda divisão, a pontuação que a gente está hoje, é a pontuação de no máximo segundo colocado porque dois times descolaram muito cedo no campeonato e isso pareceu que os outros estavam atrasados, mas estamos com quase 60% de aproveitamento, o Cruzeiro com 80%", concluiu.

O resultado positivo conquistado mais cedo fez a equipe gaúcha se fixar no G4 da Segundona e assumir a terceira posição, com 32 pontos somados. O Grêmio finaliza o primeiro turno enfrentando o Brusque, na terça-feira (19), às 19h, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.