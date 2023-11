Rodrygo sofre racismo de argentinos após discutir com Messi

Pivô de cena polêmica ao discutir com Lionel Messi durante a partida entre Brasil e Argentina, na última terça-feira (21), o atacante Rodrygo virou alvo de ataques racistas nas redes sociais.

As ofensas contra o brasileiro tomaram grande proporção nesta quinta-feira (23), após a divulgação do bate-boca com o camisa 10 da Argentina. Dentre os comentários nas publicações de Rodrygo, é possível ver um grande número de emojis ou imagens de macacos.

