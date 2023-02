Rodrygo sofre lesão em músculo na região do glúteo

O Real tem clássico com o Atlético de Madri no sábado (25), pelo Campeonato Espanhol —sem Rodrygo. O time merengue é o vice-líder com 51 pontos, oito a menos que o Barcelona. Já o Atlético ocupa a quarta posição, com 41.

Exames constataram uma lesão na perna esquerda, na região do quadril. O músculo piriforme é profundo e fica perto do nervo ciático.

