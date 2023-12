Rodrygo brilha de novo, Real vence Granada e mantém liderança do Espanhol

Visitantes não aproveitam chance e levam mais um. Mesmo com o domínio da bola na segunda etapa, o Granada não conseguiu passar do meio-campo do Real Madrid e ainda levou o segundo gol, marcado por Rodrygo.

Na segunda etapa, o Real voltou a marcar, mas, após ampliar o marcador, passou a deixar a bola com o Granada e se fechou no campo de defesa.

Real Madrid Dominante. No primeiro tempo, o Real demonstrou controle absoluto em casa, trabalhando a posse de bola e a troca de passes para superar a defesa sólida do Granada formada por uma linha de cinco.

O Real volta a campo no dia 9, contra o Real Betis, enquanto o Granada encara o Athletic no dia seguinte. Ambos os jogos são válidos pelo Espanhol.

O Real Madrid chegou a 38 pontos e permanece na liderança do Campeonato Espanhol. O Granada continua na 19ª posição, com apenas 7 pontos.

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Granada por 2 a 0 neste sábado (2), no Santiago Bernabéu, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. O autor de um dos gols dos Galácticos foi o brasileiro Rodrygo, na segunda etapa.

