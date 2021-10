Rio Negro vence CDC Novo Aripuanã no Amazonas Série B

Manaus/AM - Com a presença de cinco titulares ausentes na estreia, o Atlético Rio Negro Clube, atropelou o CDC Novo Aripuanã por 5 a 0, placar construído no primeiro tempo, pela terceira rodada do Campeonato Amazonense da Série B, neste domingo, no Estádio Carlos Zamith, zona Leste.

Com o resultado, o Galo da Praça da Saudade não mudou de posição, ficando em terceiro lugar, mas avançou com quatro pontos ganhos. Na abertura da quarta rodada da divisão de acesso, o Rio Negro enfrenta o Atlético Amazonense, na sexta-feira, 8/10, às 15h, no Estádio Carlos Zamith

Jogo

Com pouco mais de um minuto, o Rio Negro já começou assustando. Miliano cobra falta pela esquerda e Sidney de cabeça toca, mas o goleiro Mário César faz a defesa no canto direito da meta do CDC.

Não demorou muito e o Galo da Praça da Saudade chegou ao primeiro gol. Aos 12 minutos, novamente Miliano pela esquerda cruza na área e Emerson Martins toca de cabeça para marcar, 1 a 0.

Após abrir o marcador, o Galo só pensava em ampliar o marcador e não levou muito tempo para sair o segundo gol. Aos 14 minutos, Emerson Martins pela direita toca para Haylllan, que passa pelo zagueiro e bate de canhota para ampliar, 2 a 0.

Melhor em campo, o Rio Negro tocava a bola e envolvia o adversário. Aos 24 minutos, pela direita, Jerinha recebe um passe e deixa de calcanhar para Alan Patrick. O jogador chutou no canto esquerdo, mas o goleiro Mário César fechou a meta no canto direito.

Aos 32 minutos, erro do CDC no meio campo, a bola sobra para Hayllan, que arranca pela direita O atacante passa pelo marcador e chuta de canhota no canto direito do goleiro Mário César, 3 a 0.

O Galo continuava jogando na frente e buscando marcar mais para ampliar o marcador. Aos 39 minutos, Luciano toca para Jerinha, que de frente para a meta avança e bate na saída do goleiro Mário César para ampliar, 4 a 0.

No final do primeiro tempo, aos 48 minutos, o Galo ampliou. Pela direita Hayllan toca para Alan Patrick que passa para Frank na área para ampliar, 5 a 0.

Segundo tempo

Logo no início do segundo tempo, o Galo perdeu um gol feito. Pela esquerda, Patrick tocou na área e Jerinha sozinho chutou no canto esquerdo e perdeu o gol sozinho.

Aos oito minutos, o Rio Negro perdeu mais uma chance. Pela esquerda, Miliano cruza na área e Jerinha de cabeça toca, mas o goleiro Mário César defende no canto direito e evita mais um tento.

Com placar garantido, o Galo levou a partida em ritmo não muito intenso, como foi na primeira etapa. Aos 34 minutos, Emerson Martins chutou no canto direito, mas o goleiro Mário César defendeu.

Aos 39 minutos, outra chance para o Galo Carijó pela esquerda. Kellyson chutou de canhota, mas o goleiro Mário César fez uma boa defesa e evitou mais um gol.