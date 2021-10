Abel Ferreira respira fundo e não alonga polêmica após empate do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A última pergunta dirigida a Abel Ferreira na entrevista coletiva após o empate com o Juventude, em 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, foi sobre suas polêmicas declarações após a classificação alviverde para a final da Libertadores na última terça-feira, com empate em 1 a 1 com o Atlético-MG.

O repórter da rádio CBN, Leonardo Dahi, fez a seguinte pergunta, por meio do grupo de Whatsapp por meio do qual o departamento de comunicação do clube se comunica com os jornalistas.

"Abel, na terça-feira (28) você falou em "na minha casa quem manda sou eu", "diferença entre homens e ratos" e "não perder tempo com quem entende pouco de futebol". Você poderia ou gostaria de explicar melhor essa insatisfação? O que ou quem tem te incomodado nesses últimos meses?".

Abel parou. Olhou para a câmera. Abaixou a cabeça. Sorriu. Sorriu mais um pouco. Voltou a olhar para a câmera e disse: "Para bom entendedor, meia palavra basta".

Assim, ele evitou alongar a polêmica causada pela fúria com que comemorou a passagem de seu time à decisão do Continental, quando personificou em um vizinho fictício uma carga contida de raiva por conta de críticas que vem recebendo.