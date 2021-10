Sport marca depois de oito jogos e vence Grêmio em Porto Alegre

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport encerrou o jejum de gols e vitórias neste domingo (3), em Porto Alegre. Em meio à crise por uso de reforço que já havia disputado sete partidas no Campeonato Brasileiro, o Leão venceu o Grêmio por 2 a 1. A partida válida pela 23ª rodada teve ares de ataque contra defesa, mas grande empenho do time visitante e abuso nos cruzamentos do lado gremista.

Gustavo e Mikael marcaram os gols do Sport. Douglas Costa, no final, ainda descontou com um belo chute de fora da área.

O placar é um balde de água fria no Grêmio, que tinha chance de sair da zona de rebaixamento pela primeira vez no Brasileirão. O Sport, agora, tem 20 pontos. Dois a menos que o time de Felipão.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Cuiabá e o Sport joga com o Juventude, em Recife. As duas partidas acontecem na quarta-feira (6).

FOI BEM: HERNANES

Camisa 8 comandou o meio-campo do jogo, não apenas do Sport. Ditou o ritmo e distribuiu passes curtos e longos. Nos acréscimos, protagonizou lance marcante. Sozinho contra quatro marcadores, enfileirou dribles e conseguiu manter a posse no meio-campo.

QUEM DECEPCIONOU: BORJA

Centroavante perdeu grande chance, no primeiro tempo, ao cabecear por cima do gol. No restante do jogo, foi pouco acionado, mesmo que tenha se movimentado para dar opção.

TORCIDA DE VOLTA

Após 570 dias, a Arena do Grêmio voltou a receber público. Pouco mais de sete mil gremistas estiveram no estádio.

DOUGLAS COSTA RETORNA E FAZ GOLAÇO

Depois de 39 dias, Douglas Costa voltou a iniciar uma partida pelo Grêmio. Recuperado de lesão, o camisa 10 já havia atuado contra o Athletico-PR e atuou por 90 minutos com a missão de liderar o time gaúcho na partida. Distribuiu bons passes, fez inversões e mostrou mais explosão e velocidade. No final, ainda acertou lindo chute de fora da área.

GRÊMIO ABUSA DE CRUZAMENTOS

O começo gremista foi de muito volume, atitude e tentativa. Por quase 30 minutos, o time de Felipão não deu espaços ao Sport e rondou o gol de Mailson. O problema é que mesmo quando dominou, gerou apenas uma chance para marcar.

O repertório do Grêmio para atacar foi pequeno. Em vários momentos, o time acelerou a jogada e simplificou ao cruzar para área. Por baixo, a dificuldade em criar migrou para problemas na hora de defender. Ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, Guilherme Guedes e Campaz entraram em uma tentativa de adicionar mais velocidade e criatividade. Não deu certo. O time seguiu sem ser criativo à frente. As principais tentativas seguiram sendo pelos lados e com bola na área. E mais perto do final, os chutes de longe viraram rotina.

SPORT MARCA APÓS OITO JOGOS

O Sport jogou bem fechado, protegendo a frente da área e segurou a pressão inicial do Grêmio. Antes do intervalo, o time criou duas boas oportunidades — em uma delas, cruzamento longo chegou a bater no travessão.

Na etapa final, o gol de Gustavo gerou um marco na partida. Depois de 774 minutos, o Sport balançou as redes — em rebote de cobrança de falta, e jogou ainda mais no contra-ataque. Assim, armado para reagir, o time marcou mais um. Com a defesa gremista exposta.

GRÊMIO

Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Rafinha (Guilherme Guedes); Thiago Santos, Villasanti, Alisson (Campaz), Douglas Costa, Ferreira (Everton); Borja (Diego Souza) Técnico: Felipão

SPORT

Mailson; Ewerton, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Thiago Lopes (Everton Felipe), Hernanes, Everaldo e Gustavo (Chico); Mikael Técnico: Gustavo Florentín

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 7.147 pessoas (6.847 pagantes)

Renda: R$ 369.946,00

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Cartões amarelos: Rodrigues, Villasanti (GRE); Everaldo (SPO)

Gols: Gustavo, aos 7 minutos do segundo tempo; Mikael, aos 24 minutos do segundo tempo (SPO); Douglas Costa, aos 40 minutos do segundo tempo (GRE)