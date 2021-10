Rio Negro empata com Operário pela Série B do Campeonato Amazonense em Manaus

Manaus/AM - Terminou em 0 a 0 a partida entre o Atlético Rio Negro e Operário pela 6ª rodada no Campeonato Amazonense da Série B, neste sábado (23), no Estádio Ismael Benigno, a Colina.

Com duas bolas na trave, sem manter a regularidade dos jogos anteriores, mas principalmente com as boas defesas do goleiro Oliveira, o Atlético Rio Negro Clube teve pela frente a partida mais difícil, até agora.

O resultado fez o Barriga Preta ficar em terceiro lugar, com oito pontos, à frente do Tarumã, que venceu na rodada, com o mesmo número de pontos.

Pela última rodada da fase classificatória, o Rio Negro enfrenta o Manaus, segundo colocado, com 11 pontos, para garantir de vez a vaga na semifinal da divisão de acesso.

A partida será no sábado, 30/10, às 15h30, no Estádio Carlos Zamith, zona Leste da cidade.