Rebeca Andrade agradece torcida no Mundial de Ginástica Artística

Rebeca é a segunda brasileira a se tornar campeã mundial na ginástica artística — Daiane dos Santos foi a primeira no Mundial de 2003. Além disso, nunca uma atleta havia ganhado duas medalhas em um mesmo Mundial, muito menos no mesmo dia.

A ginasta brasileira fez história mais uma vez ao conquistar duas medalhas, sendo uma de ouro e uma de prata, na competição. Rebeca venceu a disputa por aparelhos no salto, repetindo o feito dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e ficou na segunda colocação nas barras assimétricas — nas Olímpiadas ela foi prata no individual geral.

Rebeca escreveu em seu Instagram: "Muito obrigada galera... voltando pra casa muito orgulhosa e grata por mais uma vez mostrar que tudo é possível! As falhas estão aí para nos mostrar que somos fortes e as conquistas para mostrar que tudo é possível e vale a pena! Orgulho de representar o Brasil e fazer história por vocês e por mim! Deus é bom!".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rebeca Andrade usou suas redes sociais para agradecer o carinho e a torcida durante sua participação no Mundial de Ginástica Artística que aconteceu em Kitakyushu, no Japão.

