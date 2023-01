Rio Negro e Amazonas duelam nesta quarta no Ismael Benigno

Em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Amazonense, o Rio Negro vai jogar contra o Amazonas FC nesta quarta-feira (1). O jogo acontece no estádio Ismael Benigno, zona Leste.

As entradas custarão R$20 (inteira), R$10 (meia) e serão vendidos na bilheteria do estádio apenas no dia do jogo.

Na primeira rodada do Barezão, o Rio Negro empatou em 1 a 1 com o Nacional, na abertura do Estadual. O Amazonas vem de derrota por 2 a 0 para o Manauara.