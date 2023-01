'Não estou quebrado', diz Usain Bolt após sofrer golpe milionário

Bolt foi um dos mais de vinte clientes fraudados por um ex-funcionário do fundo de investimentos jamaicano Stocks and Securities Limited (SSL). Entre eles estão idosos e órgãos governamentais.

"Não, não estou falido, mas [as perdas] definitivamente me prejudicaram, [os fundos] eram para o meu futuro", disse Bolt ao jornal 'Jamaica Observer'.

