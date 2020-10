Richarlison perde primeiro treino, mas "expectativa é positiva" na seleção

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Substituído aos 25 minutos do primeiro tempo na partida entre Everton e Brighton & Hove Albion, sábado (3), após sofrer uma entrada no tornozelo, o atacante Richarlison se apresentou à seleção brasileira na Granja Comary, mas ainda é dúvida para a primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

A equipe enfrenta a Bolívia na sexta (9), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

De acordo com o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, o atacante terá cuidados especiais nos próximos dias e não participará do primeiro treinamento com grupo ainda incompleto, no fim da tarde desta segunda (5).

"O Richarlison teve uma entorse no tornozelo esquerdo, entramos em contato com o departamento médico do clube logo após o jogo para saber suas condições e nossa avaliação foi que ele deveria vir para se apresentar. Foi avaliado ontem (4) à noite, já iniciou tratamento. Hoje ele não treina, ele fica conosco na fisioterapia e será reavaliado ao longo do dia. Nossa expectativa é positiva, achamos que ele tem condições de se recuperar, vamos acompanhando dia a dia para que ele tenha condições de voltar a treinar", disse Lasmar.

Dos 23 jogadores convocados por Tite, já se apresentaram os seguintes, além de Richarlison: Éverton, Marquinhos, Renan Lodi, Felipe, Ederson, Thiago Silva, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Weverton, Gabriel Menino, Santos e a estrela Neymar.

A chegada de Douglas Luiz é esperada para o período da noite, às 21h. O restante do grupo só chega na terça (6): Casemiro, Fabinho, Rodrygo, Roberto Firmino, Bruno Guimarães, Alex Telles, Danilo, Matheus Cunha e Philippe Coutinho. O primeiro treino com grupo completo será nesta terça-feira, às 15h30.

Há uma atividade marcada para esta segunda (5), às 16h, e o grupo será completado por dois jovens jogadores do Vasco, Riquelme (lateral-esquerdo) e Figueiredo (atacante).

Além da Bolívia na sexta-feira, o Brasil enfrenta o Peru na terça-feira seguinte (13), fora de casa.