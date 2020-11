Retorno de Mike Tyson contra Roy Jones aos ringues termina em empate

O ex-campeão mudial dos pesos-pesados, Mike Tyson, de 54 anos, retornou aos ringues após um hiato de 15 anos. Ele enfrentou Roy Jones, neste sábado (28), em Los Angeles. O duelo foi animado e surpreendeu quem esperava pouco dos veteranos.

De acordo com o Sistema Globo, no confronto, Jones conseguiu segurar qualquer tentativa de um nocaute por parte de Tyson e no fim, de acordo com o protocolo do evento, os dois foram declarados campeões. Um empate simbólico, quase uma homenagem aos cinquentões.

Após a luta, Mike Tyson comemorou o desempenho e disse estar feliz de "ter ido até o oitavo round". "Eu estou feliz com isso (um empate). Eu acho que consegui entreter as pessoas, as pessoas estão felizes comigo. Às vezes esse dois minutos (por round) parecem três (risos). Com certeza, vou fazer isso de novo. Estou tão feliz de ter ido até o oitavo round. Nocaute não significaria nada. Para mim é mais significativo conseguir lutar oito rounds, saber que poderia lutar dez", celebrou disse Tyson.