Reservas do Fluminense arrancam empate no fim e mantêm liderança na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atuando com reservas e sem Renato Gaúcho no comando, o Fluminense quase derrapou no Chile, mas arrancou um empate contra o Unión Española por 1 a 1 e manteve a liderança do Grupo F da Sul-Americana. Aránguiz marcou para os mandantes no Bicentenário, mas Nonato, nos acréscimos da etapa final, deixou tudo igual com um golaço.

Com o resultado, os cariocas chegaram aos 7 pontos e mantiveram a liderança da chave. Os chilenos, por outro lado, alcançaram os 2 pontos -Once Caldas (6 pontos) e San José (1 ponto) completam o grupo.

Os times voltam a jogar pela Sul-Americana daqui a duas semanas. O Fluminense encara o San José na Bolívia, enquanto o Unión, também fora de casa, mede forças com o Once Caldas.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo ameaçou ter os visitantes no comando, mas o Unión rapidamente controlou as ações e acabou mais perigoso ao usar, principalmente, a velocidade de seus pontas diante dos jovens laterais adversários. O goleiro Vitor Eudes apareceu bem e evitou o pior para os brasileiros nas poucas vezes em que foi exigido.

Na etapa final, o time mandante continuou atacando e teve a "ajudinha" de Thiago Santos para abrir o placar, mas acabou vazado por Nonato já nos acréscimos de um duelo morno, mas emocionante, no Bicentenário.

GOLS E DESTAQUES

O início do jogo ensaiou uma pressão dos brasileiros, que apostaram em jogadas pela ponta esquerda e causaram perigo com Keno e Serna. Os donos da casa, no entanto, reagiram rapidamente e, antes mesmo dos dez minutos, acertaram a trave -em lance invalidado, é verdade- e erraram a pontaria em chute de Montes.

Aos poucos, o Unión foi tomando o controle do jogo e, mesmo com a posse de bola, investiu na velocidade para infernizar a vida dos jovens laterais Julio Fidelis e Vagno. Aos 23 minutos, por exemplo, Uribe arrancou antes de driblar Thiago Santos e fazer Vitor Eudes trabalhar. Os cariocas chegaram a reagir com Everaldo em lance típico de pivô, mas voltaram a ser assustados em chute de Suárez que passou perto da trave.

O 2° tempo começou com os chilenos ainda ao ataque. Comandados por um inspirado Uribe, os mandantes não tiveram qualquer dificuldade para alcançar o setor ofensivo, mas erraram a mira em ao menos duas oportunidades. No chute que acertou a meta, Vitor Eudes se agigantou e frustrou Ovelar.

Martelando a zaga rival, o Unión foi premiado e abriu o placar já na casa dos 37 minutos em um erro de Thiago Santos, que bobeou na saída e acabou desarmado. Aránguiz reagiu rápido, disparou e recebeu com liberdade antes de deslocar o goleiro do Fluminense: 1 a 0.

Nonato marca e vira herói. O Fluminense conseguiu um empate heroico já nos acréscimos com um golaço de Nonato: o meio-campista, depois de bate-rebate na entrada da área, encontrou um chute de rara felicidade e decretou o 1 a 1.

UNIÓN ESPAÑOLA

Torgnascioli; Vejar, Díaz, Vidal e Espinoza (Norambuena); Marín (Ramírez), Jáuregui e Montes (Ovelar); Uribe, Aránguiz e Suárez (Sebastián Pereira). Técnico: José Luis Sierra

FLUMINENSE

Vitor Eudes; Julio Fidelis, Manoel, Thiago Santos e Vagno (Gustavo Cintra); Bernal, Nonato e Leczano (Lavega); Serna (Wesley Natã), Keno (Paulo Baya) e Everaldo. Técnico: Alexandre Mendes

Local: Estádio Bicentenário, em La Florida (CHI)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Martín Soppi (URU) e Andrés Nievas (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Díaz (UNI); Bernal, Julio Fidelis, Vagno (FLU)

Gols: Aránguiz (UNI), aos 38 min do 2° tempo; Nonato (FLU), aos 47 min do 2° tempo