Reservas do Flamengo perdem para o Boavista com gols de ex-Botafogo e ex-Vasco

RIO DE JANEIRO, JR (UOL/FOLHAPRESS) - Com reservas e jogadores sub-20, o Flamengo estreou com derrota no Campeonato Carioca ao perder por 2 a 1 para o Boavista, neste domingo (12), sofrendo gols de Zé Vitor, ex-Vasco, e Raí, ex-Botafogo. Carlinhos marcou para o Rubro-Negro. O jogo aconteceu no estádio Batistão, em Aracaju (SE), pois o clube da Gávea vendeu seu mando de campo.

Ex-Fluminense é destaque - Zé Vitor e Raí não foram os únicos ex-jogadores de clubes de maior investimento do Rio que se destacaram. Matheus Alessandro, revelado pelo Fluminense, fez uma grande partida, infernizando a defesa rubro-negra. Ele, inclusive, deu a assistência para o primeiro gol.

Virou SAF - Este foi o primeiro jogo oficial do Boavista como SAF. O clube de Saquarema, inclusive, mudou seu escudo após a mudança de gestão.

O Batistão não recebeu um grande público. Os ingressos custavam de R$ 300 a R$ 500 a inteira, mas bastava levar 1kg de alimento não-perecível que o torcedor obtinha uma meia-solidária. Todos os setores ofereciam open bar, com bebidas liberadas.

O elenco principal do Flamengo — comandado pelo técnico Filipe Luís — está nos Estados Unidos realizando sua pré-temporada e enfrentará o São Paulo — neste domingo (19) — pelo torneio amistoso FC Series.

O JOGO

O Flamengo não conseguiu se organizar em campo no primeiro tempo. O time tinha dificuldades para recompor e também para criar as jogadas, sendo lento no setor ofensivo. Carlinhos foi facilmente anulado e Lorran estava apagado. No sistema defensivo, muitos espaços, com destaque para a falha individual de Pablo no gol de Zé Vitor, do Boavista.

No segundo tempo, o Rubro-Negro até conseguiu fazer o gol de empate, mas não fez por merecer a virada. O time seguiu sem criatividade e sofria com as investidas de Matheus Alessandro pela esquerda. A igualdade no placar não demorou muito pois o Boavista, logo em seguida, fez o segundo e poderia ter feito mais, se não tivesse faltado capricho nas finalizações.

FLAMENGO

Dyogo Alves, Daniel Sales (Guilherme Santos), Pablo, Cleiton e Zé Welinton; Rayan (Caio Garcia), Fabiano (João Alves) e Guilherme (Shola); Lorran, Thiaguinho (Felipe Teresa) e Carlinhos. T.: Cléber dos Santos.

BOAVISTA

André, Vitor Ricardo, Gabriel Caran, Xandão e Mascarenhas (Alyson); Caetano (Resende), Marthã (Sheldon), Zé Mateus e Matheus Alessandro (Abner Vinícius); Raí e Zé Vitor (Gabriel Conceição). T.: Caio Zanardi.

Local: Batistão, em Aracajú (SE)

Árbitro: Pierry Dias dos Santos

Auxiliares: Juan Motta Cidri e Júlio César Souza Gaudêncio

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões amarelos: Cléber dos Santos, Thiaguinho, Fabiano, Pablo, Carlinhos (FLA); Gabriel Caran (BOA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Zé Vitor, aos 35 minutos do primeiro tempo (BOA); Carlinhos, aos 10 minutos do segundo tempo (BOA); Raí, aos 21 minutos do segundo tempo (BOA)