Renato Gaúcho é demitido do Flamengo após derrota da Libertadores

Renato já não ficaria à frente do clube em 2022 devido ao últimos resultados em campo. O contrato com o clube iria até o fim do ano.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal”, informou o clube nas redes sociais.

