Renato Augusto decide, e Corinthians vence Bragantino para manter liderança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um gol de carrinho de Renato Augusto fez o Corinthians vencer o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na noite deste domingo (8), no Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Timão permanece isolado na liderança do Nacioanl, com 12 pontos, dois à frente do Santos, que goleou o Cuiabá, na Vila Belmiro. O Bragantino, com oito pontos, ocupa neste momento a quarta colocação, mas pode ser ultrapassado até a conclusão da rodada.

O Corinthians volta a campo na quarta (11), às 21h30, quando enfrenta a Portuguesa-RJ, na Neo Química Arena, no duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil - a ida terminou empatada em 1 a 1. O Bragantino, por sua vez, recebe o Atlético-MG, no mesmo dia, mas às 20h30, em jogo adiantado da sétima rodada do Brasileirão.

Bragantino e Corinthians fizeram um primeiro tempo monótono e sem emoções. A partida caminhou em marcha lenta e não houve chances de perigo para nenhum dos lados.

O ritmo da partida seguia o mesmo no segundo tempo, mas em uma rara oportunidade do Corinthians, Renato Augusto, de carrinho, abriu o placar aos 9 minutos. O Bragantino ensaiou uma pressão no fim, mas não conseguiu o empate.

Escalado com time alternativo em razão da maratona de jogos, o Bragantino iniciou melhor que o Corinthians, mas logo se acomodou na partida. Acumulou erros e, assim como o adversário, quase não conseguiu criar oportunidades, à exceção de uma cabeçada na trave de Ytalo no segundo tempo. Foi castigado com o gol achado por Renato Augusto.

Já Vítor Pereira manteve o rodízio e fez sete mudanças na escalação para o jogo em Bragança Paulista (SP). Em campo, um time que praticamente não conseguiu criar chances e errou muito contra vários reservas dos anfitriões. O Corinthians sofreu para superar a marcação do rival, mas contou com a estrela de Renato Augusto para achar um gol no Nabi Abi Chedid.

Depois de abrir o placar, o Timão se fechou para segurar o resultado. Apesar da partida ruim, são importantíssimos os três pontos conquistados fora de casa.

Cleiton e Cássio não sujaram o uniforme e foram meros espectadores da partida na etapa inicial. Com o pouco poderio ofensivo de Bragantino e Corinthians, os goleiros só participaram em lances de defesas simples ou em saídas de bola. Fraquíssimos os primeiros 45 minutos.

Em um dos poucos lances de perigo da partida, Ytalo aproveitou cruzamento da direita e cabeceou na trave, aos 27 minutos do segundo tempo, quando o Corinthians já vencia por 1 a 0. Por pouco o Bragantino não buscou o empate.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 x 1 CORINTHIANS

Competição: Campeonato Brasileiro, 5ª rodada

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e horário: 8 de maio de 2022, às 18h (de Brasília)

Público: 9.993 pagantes

Renda: R$ 342.805,00

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima (ambos de SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Cartões amarelos: Jadsom (BGT); Bruno Melo e Gustavo Mosquito (COR)

Gol: Renato Augusto, aos 9 minutos do segundo tempo, para o Corinthians.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Realpe, Kevin e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Miguel (Welliton); Artur (Jan Hurtado), Alerrandro (Ytalo) e Bruno Tubarão (Sorriso). Técnico: Maldonado.

CORINTHIANS

Cássio, Rafael Ramos (Robson Bambu), Gil, Raul Gustavo e Bruno Melo; Cantillo (Maycon), Du Queiroz e Renato Augusto (Gustavo Mosquito); Mantuan (Júnior Moraes), Róger Guedes (João Victor) e Willian. Técnico: Vítor Pereira.