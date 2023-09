Renato Augusto aponta erro do Corinthians em clássico: 'Recuamos demais'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Augusto analisou a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o São Paulo neste sábado (30), no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato entende que o Corinthians começou bem, mas recuou muito antes de levar a virada ainda no primeiro tempo. O Timão abriu o placar com Romero, no segundo minuto.

Poupado, o meia entrou no segundo tempo e viu uma melhora da equipe, porém, não o suficiente para pontuar contra o rival.

A aposta agora é na melhora com Mano Menezes para enfrentar o Fortaleza, terça-feira, no Castelão, pelo jogo de volta da Sul-Americana. Na ida, o Corinthians empatou em 1 a 1 na Neo Química Arena.

Começamos o jogo bem, fizemos 1 a 0 e depois recuamos demais, o São Paulo deu mais volume. Voltamos um pouco melhor para o segundo tempo, ficou um jogo igual, mas picotado. Não conseguimos chegar ao gol. Tivemos um treino somente (com Mano Menezes) na semana. É tentar descansar, e o Mano dar a cara que ele gosta na equipe", afirmou o veterano meio-campista ao canal Premiere.