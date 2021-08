Renan projeta disputa pelo bronze no vôlei: 'Temos que estar entre os melhores'

TÓQUIO, JAPÃO (UOL/FOLHAPRESS) - Após a seleção masculina de vôlei perder a semifinal para a Rússia nas Olimpíadas de Tóquio, o técnico da equipe, Renan dal Zotto, já está pensando na disputa pela medalha de bronze, que acontece no próximo sábado (7). Após a partida desta quinta-feira, Renan afirmou que agora o "grande desafio" do Brasil é estar em um lugar do pódio.

"Nós temos vamos focar o máximo nisso. A garotada está para baixo está triste, mas temos dois dias aí para para reverter isso", disse Renan sobre a disputa pela medalha de bronze. "Nós temos que estar entre os melhores sempre", acrescentou.

Essa foi a primeira vez em 33 anos que a seleção masculina de vôlei não chegou a uma final nos Jogos Olímpicos. Nas últimas quatro edições, a equipe faturou duas pratas e dois ouros, estando na decisão em todas selas.

Renan afirmou ainda que agora que a equipe precisa "curtir o luto" da eliminação por umas horas, mas que depois é necessário "mudar a chave".

"A motivação a gente vai buscar. Isso todos ali tem experiência o suficiente", afirmou o treinador. "Depois é mudar a chave e buscar tentar de todas as formas a medalha de bronze".

A seleção masculina de vôlei volta a entrar em quadra na decisão do terceiro lugar, que acontece no próximo sábado (1). O adversário do Brasil será o perdedor entre a outra semifinal, que tem Argentina e França se enfrentando em busca da decisão.