'Não pode acontecer', diz Leal sobre virada sofrida pelo Brasil no terceiro set

Para o jogador da seleção, a vitória de virada dos russos no terceiro set mudou o jogo. Ele disse que o Brasil errou bastante e acabou dando confiança para os adversários, que foram para o quarto set com mais ânimo.

"Hoje em dia, a gente joga um alto nível de vôlei. Acho que eles cresceram muito no jogo depois do terceiro set e dificultou nosso jogo, a gente tentou jogar no quarto set, eles jogaram muito bem, praticamente não erraram", opinou o ponteiro da seleção.

TÓQUIO, JAPÃO (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção masculina de vôlei perdeu a semifinal das Olimpíadas de Tóquio para a Rússia, nesta quinta-feira (5), e agora vai disputar a medalha de bronze no próximo sábado (7). Um dos momentos mais emblemáticos da partida foi a virada sofrida pelo Brasil no terceiro set, quando a equipe deixou escapar uma vantagem de sete pontos e acabou perdendo a parcial. Após a partida, Leal afirmou que uma virada assim "não pode acontecer".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.