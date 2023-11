Renan Gallina sobra nos 200m e fatura o ouro no Pan 2023

Mais tarde, Renan ainda competirá no revezamento 4x100m e pode conquistar o lugar no pódio mais uma vez. Por isso, não concedeu entrevistas sobre a prova dos 200m.

O dominicano José Arnaldo González (20s56), com a prata, e Janeil Buntin (20s79), de São Cristóvão e Neves, com o bronze, completaram o pódio.

