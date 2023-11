São Paulo sacode o Morumbi em vitória contra o Cruzeiro

Por 1 a 0, o São Paulo ganhou do Cruzeiro nesta quinta-feira (2), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no Morumbi, casa do Tricolor.

No primeiro tempo, o Cruzeiro já chegou no Morumbi dando lances perigosos, mas sem êxito. O São Paulo até abriu o placar, com Alisson, que aproveitou rebote do goleiro cruzeirense, no entanto, o lance foi anulado pelo VAR por impedimento.

O único gol da partida foi feito pelo camisa 10 do São Paulo: Alisson cruzou na medida para Luciano, que lançou no canto esquerdo de Rafael Cabral. O goleiro só olhou e o Tricolor abriu o placar aos 38 do 2º tempo.