Relacionados com o Flamengo, Arrascaeta e Léo Pereira viajam para o Chile

Arrascaeta acabou fora da partida contra o Corinthians, já que teve o problema no aquecimento. Léo Pereira caiu no gramado aos 42 minutos do segundo tempo, mas permaneceu, foi ao ataque e marcou o gol da vitória aos 48.

Segundo o ge, o uruguaio apresentou dores no músculo posterior da coxa direita. Léo sentiu incômodo no mesmo músculo, mas da coxa esquerda.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.