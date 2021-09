Reforços do Corinthians se animam para estrear contra o Juventude

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois dos reforços mais badalados na última janela de transferências de jogadores vindos do exterior, o meia-atacante Willian e o atacante Roger Guedes contam os dias para vestir a camisa do Corinthians. Se depender da dupla, o técnico Sylvinho poderá contar com eles já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Juventude, na Neo Química Arena, na terça-feira (7).

Principal contratação do Corinthians na temporada, Willian teve seu nome inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira (2) e só depende do aval do técnico Sylvinho para estrear.

Embora tenha entrado em campo pela última vez em 9 de maio, na vitória do Arsenal por 3 a 1 sobre o West Bromwich, inclusive anotando um dos gols, o atleta vinha treinando regularmente no clube inglês e está em boa forma.

O reforço de 33 anos, que recebeu a camisa 10 do presidente Duilio Monteiro Alves, foi apresentado aos torcedores o evento de comemoração dos 111 anos de fundação do Corinthians, na noite da última quarta (1º), e iniciou os trabalhos no CT Joaquim Grava nesta quinta.

"É um motivo de muito orgulho voltar para casa, sentir o carinho de todos. Estou em casa. Uma pessoa que sonhava com esse momento era minha mãe, que não está entre nós, mas sei que onde ela estiver está feliz. Não vejo a hora de poder começar a jogar e ter o torcedor do lado", afirmou.

Para retornar ao clube que o revelou, Willian abriu mão de um contrato de dois anos com o Arsenal e do salário em libras esterlinas. A condição dos ingleses para a rescisão era de que ele não permanecesse na Europa, o que frustrou os planos de Lyon e Olympique.

"Minha família sabe o quanto foi difícil tomar essa decisão. Temos que pensar em tudo, em como vai ficar a situação, mas quando vi que era só o Corinthians eu pensei que era isso. Alguns clubes tentaram atravessar, mas eu só queria o Corinthians", explicou o jogador.

Também regularizado, Roger Guedes mostrou entusiasmo em defender o Timão. O atacante, que está há mais tempo sem jogar, mas começou a treinar com os companheiros antes de Willian, espera entrar em campo, em Itaquera, no feriado da Independência.

"O meu primeiro gol como profissional, pelo Criciúma [em 2014], foi aqui [na arena], então espero fazer muitos gols a favor do Corinthians agora. Não vejo a hora de estrear. Espero que seja na terça-feira. Vamos ver se o Sylvinho dá essa moral, estou muito motivado", afirmou Roger Guedes, que vestirá a camisa 123 --a 23 está com Fagner.

"Não vejo a hora de sentir a emoção dentro de campo, é o maior do Brasil e não vejo a hora de jogar", afirmou o atleta, cutucando o Palmeiras, seu ex-clube.