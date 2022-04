Red Bull Bragantino supera gramado ruim e vence Ceará na Arena Castelão

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino venceu o Ceará por 1 a 0, neste sábado (3), e assumiu momentaneamente a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, em partida válida pela quarta rodada, na Arena Castelão, em Fortaleza. Ytalo marcou o único gol do jogo aos 16 do primeiro tempo.

A equipe de Bragança Paulista lidera a competição com 8 pontos, mas ainda pode ser ultrapassada nesta rodada. Já o Ceará se aproximou da zona de rebaixamento e passou a ocupar a 16ª posição, com 3 pontos. O time paulista volta a campo no próximo dia 5, em casa, às 21h, contra o Vélez Sarsfield, pela Copa Libertadores. Pela Sul-Americana, o Ceará pega o Deportivo La Guaira, na próxima terça-feira (3), às 21h30, também em casa.

100% revitalizado em janeiro, o gramado da Arena Castelão precisou ter buracos tapados antes do início da partida. Apesar da tentativa de resolver o problema, o que se pôde ver foi um jogo lento em alguns momentos e locais do campo pelo medo dos jogadores de acabar se machucando.

O Red Bull Bragantino mostrou superioridade durante toda a partida e criou muitas oportunidades, diminuindo o fôlego apenas nos minutos finais da segunda etapa, mas sobrou para o veterano Ytalo marcar o único gol da partida e dar a vitória para a equipe após cruzamento pela esquerda de Hyoran.

Ao contrário dos visitantes, o Ceará não teve muita chance de carimbar o gol no placar. Uma das melhores chances da equipe, no entanto, foi desperdiçada nos pés de Erick, aos 21 do primeiro tempo, que chutou para fora, dentro da área, após rebote de Cleiton. A falta de pontaria o fez ser substituído e dar lugar a Iury Castilho.

Ceará não conseguia trocar passes após sair do seu setor defensivo. A situação também não foi muito diferente do meio-campo a diante e o time nordestine teve dificuldades para furar a marcação dos visitantes e criar jogadas, fazendo a zaga do Red Bull Bragantino trabalhar pouco. A situação mudou na segunda etapa, a equipe até conseguiu pressionar, impor um ritmo diferente na partida após a entrada de Iury Castilho, mas sem sucesso para sair com o resultado positivo.

O Red Bull Bragantino apostou na marcação em cima e encontrou facilidade em trabalhar a bola no setor defensivo rival. A equipe não demorou muito para assumir o controle da partida ainda na primeira etapa ao ficar mais com a bola e chegar mais vezes ao ataque. A superioridade do Massa Bruta resultou em gol. Aos 16 minutos do primeiro tempo, de Ytalo.

CEARÁ

João Ricardo, Michel (Nino Paraíba), Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco, Rodrigo Lindoso (João Victor), Richard Coelho (Wescley), Geovane (Victor Luis), Vina, Mendoza e Erick (Iury Castilho). T.: Dorival Júnior

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton, Aderlan (Andrés Hurtado), Léo Ortiz, Renan, Ramon, Jadsom Silva, Lucas Evangelista (Eric Ramires), Hyoran (Bruno Tubarão), Helinho, Ytalo (Alerrandro) e Sorriso. T.: Maurício Barbieri

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões Amarelos: Rodrigo Lindoso (CEA); Ramon, Cleiton, Eric Ramires, Helinho (RED)

Cartões Vermelhos: Ramon (RBB)

Gols: Ytalo (RED), aos 16'/1ºT.