Jailson brilha, e América-MG comemora 110 anos com vitória sobre Athletico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Completando 110 anos neste sábado (30), o América-MG venceu o Athletico-PR por 1 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Jaílson segurou tudo na defesa e Índio Ramirez anotou o gol que deu a vitória para o time da casa na Arena Independência.

A equipe mineira foi superior na primeira etapa, entretanto pouco finalizou. Após o intervalo, o embate ficou mais aberto e o time paranaense criou boas chances, mas parou em Jailson, que teve grande atuação. Aos 30, Índio Ramirez passou por dois defensores na área e bateu de e para esquerda notar o único gol da partida.

O time mineiro chega aos seis pontos e, provisoriamente, ocupa a sexta colocação na tabela. Já a equipe paranaense continua com apenas três, em 16º.

O time da casa começou melhor na partida e até marcou logo aos três minutos. Patric avançou pela direita e cruzou para Pedrinho, sozinho, mandar para a rede. No entanto, o lateral direito estava impedimento antes da assistência e o bandeirinha invalidou a jogada.

A equipe mineira teve facilidade para atacar na direita. Melhor na partida, o América-MG criou suas principais chances pelo setor, contudo pecou demais na hora de concluir as jogadas e levou pouco perigo ao gol defendido por Bento.

Apesar de não ter feito uma grande exibição na etapa inicial, o clube rubro-negro obrigou Jailson, goleiro adversário, a trabalhar. Suas melhores intervenções foram aos 5, quando desviou um cruzamento perigoso de Fasson, e aos 19, ao evitar que o chute de longe de Cuello encontrasse a rede.

Além disso, o time alternou entre jogar com três zagueiros e adotar uma linha de quatro na defesa. "Além do esquema tático que mudou, tem bastante jogadores que não vinham jogando', disse o meia e capitão Léo Cittadini, na saída de campo, ao Premiere.

O guarda-redes do time mineiro Jailson voltou a aparecer bem aos cinco da etapa final. Pedro Henrique subiu mais alto no escanteio pela direita, e cabeceou no canto direito do defensor. Jailson se esticou todo e espalmou a bola. Em um lance idêntico, aos 40, o defensor levou a melhor novamente.

Um minuto depois, o arqueiro deixou sua meta para reclamar com o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes e foi advertido com o primeiro cartão amarelo do confronto.

O goleiro da equipe paranaense ganhou destaque aos 11 minutos do segundo tempo. Primeiro, ele errou na saída e deixou a bola com Paulinho Boia, que dominou e bateu rápido. O goleiro espalmou o chute para trás, porém a bola resvalou na trave antes de sair pela linha de fundo.

Destaque do América nas fases preliminares da Libertadores, o centroavante Wellington Paulista voltou a jogar depois de um mês e meio. O camisa 7 estava afastado por contra de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita.

Wellington entrou aos 19, mas aos 36 da segunda etapa precisou sair de campo, após trombada com Pedro Henrique. Aos prantos, deixou o gramado de maca após receber atendimento médico.

Cárceres, na entrada da área, achou um lindo passe para Índio Ramírez. O meia driblou os marcados e bateu com a esquerdas, sem dar chances para o goleiro e abrindo o placar no Independência.

O time paranaense tentou reagir depois dos 40 minutos do segundo tempo. A equipe se lançou ao ataque, porém teve dificuldades para furar o bloqueio americano feito por Mancini, que colocou mais um zagueiro e um volante.

As próximas duas partidas do América-MG na temporada são contra o rival Atlético-MG. Na terça (3), às 21h, atua em casa, no Independência, pela quarta rodada do Grupo D da Libertadores. Já no sábado (7), às 16h30, o embate é no Mineirão, pela quinta rodada da Série A.

O Athletico-PR também tem compromisso na terça (3) pela Libertadores. A partida contra o The Strongest será na Bolívia, às 19h15. Pelo Brasileiro, o próximo compromisso está agendado para no sábado (7), às 20h30, contra o Ceará em casa.

AMÉRICA-MG

Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder e João Paulo (Cáceres); Lucas Kal, Juninho e Felipe Azevedo (Wellington Paulista e depois Zé Ricardo); Matheusinho (Conti), Pedrinho e Paulinho Boia (Índio Ramírez). T.: Vágner Mancini.

ATHLETICO-PR

Bento; Orejuela (Terans), Matheus Felipe, Pedro Henrique e Fasson (Abner Vinícius); Matheus Fernandes, Léo Cittadini, Christian (Canobbio) e Vitor Bueno; Cuello (Vitinho) e Rômulo (Vitor ROque). T.: Fábio Carille.

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Jailson (AME)

Gols: Índio Ramirez (AME), aos 29'/2ºT.