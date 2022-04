Grêmio vence CRB com golaço de Bitello e assume ponta provisória da Série B

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (30). O primeiro lugar veio com a vitória por 2 a 0 diante do CRB, na Arena do Grêmio, em jogo da quinta rodada. A posição ainda depende do placar do jogo da Chapecoense diante do Cruzeiro, mas não vai mudar o fato de o time de Roger Machado ter feito boa jornada. Com direito a golaço de Bitello e cena insólita de gols incríveis perdidos pelos dois times no mesmo gol. O confronto também marcou a estreia de Elkeson, que entrou na reta final do duelo em Porto Alegre.

Elias abriu o placar aos e Bitello ampliou pouco antes do intervalo.

O placar não diz exatamente como foi a partida -dominada pelo Grêmio do início ao fim. Mais gols não saíram por problema de pontaria e revisão do VAR também, na etapa final.

O resultado faz o Grêmio chegar a dez pontos, mesma campanha do Bahia. Mas o primeiro lugar é garantido pelo saldo de gols. A Chapecoense tem oito pontos e assim, ainda pode superar a equipe gremista ao final da rodada.

Na próxima rodada o Grêmio visita o Cruzeiro e o CRB recebe o Sampaio Côrrea. O jogo em Belo Horizonte é no domingo (8), enquanto a partida em Maceió é na segunda-feira (9).

A apresentação da banda Kiss deixou marcas no gramado da Arena do Grêmio. A grama teve coloração diferente e chamou atenção antes e durante a partida. Os dois times, no entanto, não chegaram a citar problemas com o solo.

A escalação mudou pouco, mas o desempenho gremista deu um salto. O time dominou o CRB com a posse da bola e abriu o placar ao criar jogada. Investindo pesado no lado esquerdo, o Grêmio teve ritmo intenso e mais gente dentro da área para ser agudo.

Gabriel Teixeira e Elias fizeram o time ser mais dominante. Diego Souza chegou a atuar mais recuado, enquanto Bitello ditou o ritmo do meio-campo. Não à toa, Elias abriu o placar ao receber de Diego Souza. E Bitello ampliou em bonito chute de fora da área. Em comum, o fato de as duas finalizações terem sido de primeira.

O time de Marcelo Cabo viveu o melhor momento na partida entre os 25 e 40 minutos do primeiro tempo. No momento em que o Grêmio diminuiu o ritmo, deu mais espaços e viu o CRB investir na bola aérea. Em cobrança de falta, Gum desviou de cabeça e obrigou Brenno a fazer a grande intervenção de toda a partida. De resto, o goleiro gremista não foi acossado.

GRÊMIO

Brenno; Rodrigo, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva (Gabriel Silva), Bitello (Diogo Barbosa), Elias Manoel (Campaz), Gabriel Teixeira (Janderson) e Diego Souza (Elkeson). T.: Roger Machado

CRB

Diogo Silva; Raul Prata (Vico), Gum, Iago Mendonça e Guilherme Romão; Marthã Fernando (Walace), Yago, Reginaldo, Richard (Negueba), Gustavo Apis (Fabinho); Anselmo Ramon. T.: Marcelo Cabo

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 17.739 pessoas (16.394 pagantes)

Renda: R$ 633.555,00

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira (ambos de MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Yago (CRB)

Cartão vermelho: Nicolas (GRE)

Gols: Elias Manoel (GRE), aos 14', e Bitello (GRE), 41'/1ºT.