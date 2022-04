Alison dos Santos é ouro nos 400m com barreiras nos Estados Unidos

O atleta é um dos principais nomes do atletismo brasileiro para a Olimpíada de Paris 2024. Ano passado, Piu conquistou o bronze nos 400m com barreiras nos Jogos de Tóquio, ao encerrar a prova em 46s72.

O evento integra a série prata da World Athetics (sigla em inglês de Federação Internacional de Atletismo). Há menos de 15 dias, Piu já havia se destacado no Golden Games (série ouro) ao conquistar a prata nos 400m rasos em 44s54, apenas 26 centésimos atrás do primeiro colocado, o norte-americano Michael Cherry (44s28).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O medalhista olímpico Alison dos Santos, o Piu, venceu neste sábado (30) a primeira prova da temporada dos 400 metros com barreiras, sua especialidade. O brasileiro completou a prova do tradicional Meeting Drake Relays, na cidade de Des Moines, no Iowa (Estados Unidos), em 48s41, impondo mais de um segundo de vantagem sobre os norte-americanos David Kendzieira (49s43) e Khallifah Rosser (49s49), medalhas de prata e bronze respectivamente. As informações são da Agência Brasil.

