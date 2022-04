Fluminense anuncia Fernando Diniz como novo técnico

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou, neste sábado (30), a contratação do técnico Fernando Diniz. O treinador chega às Laranjeiras para ocupar a vaga de Abel Braga, que deixou o cargo na última quinta-feira (28).

Diniz estava livre no mercado da bola desde a saída do Vasco, ao fim da temporada passada, após comandar a equipe na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Esta será a segunda passagem dele como técnico do clube tricolor. Contratado ainda na gestão do presidente Pedro Abad, Fernando Diniz esteve à frente do time em 2019 e trabalhou com a atual diretoria, que assumiu no decorrer daquele ano. A boa relação com o presidente Mario Bittencourt e com o diretor de futebol Paulo Angioni, inclusive, pesou favoravelmente nas negociações.

Em junho do ano passado, em entrevista ao "ge", Bittencourt, ao ser questionado sobre possíveis arrependimentos ao longo da administração, citou a saída do treinador. Diniz foi demitido em agosto, quando Celso Barros ainda era o nome forte do futebol do clube.

"Eu não teria demitido o Fernando Diniz naquele momento. É duro dizer isso porque depois veio um treinador que deu mais resultado, que foi o Odair. Mas naquele momento eu não tiraria o Fernando. Acho que o time jogava bem, e a gente ia conseguir sair (da zona) com o Fernando. Mas o comando do futebol não estava na minha mão, faltava estabilidade, ambiente estava muito instável, eu acabei cedendo. Hoje eu faria diferente. Ou se ele tivesse saído eu teria efetivado o Marcão diretamente", disse, à época.

Como jogador, Diniz defendeu o Fluminense entre 2000 e 2003, sendo campeão carioca em 2002.