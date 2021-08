Rebeca Andrade surpreende apresentadores ao cantar ao vivo no SporTV

A surpresa foi que Rebeca cantou muito bem, deixando a repórter e os apresentadores que estavam no estúdio chocados. "Gente, ela canta muito!", disse Alves. "Depois dessa, vou continuar cantando no chuveiro que é melhor e trabalhando com jornalismo", brincou, arrancando risos de todos.

Foi quando Rebeca começou a cantar "A Fé Faz o Herói", da cantora de música cristã Jamily. No domingo (1º), a atleta já havia pedido uma música da mesma artista, "Conquistando o Impossível", para embalar as cenas de sua vitória.

Para completar o lobby, a jornalista entoou alguns versos da música, surpreendendo a todos. "Ela é cantora!", elogiou Rebeca. "Só para te parabenizar e te agradecer por toda a representatividade, de todas as meninas desse Brasil, que com certeza vão estar se inspirando na Rebeca", disse a jornalista.

Foi a convite da repórter Karine Alves, que a estava entrevistando. A jornalista sugeriu que ela adotasse a música "Sorriso Negro" para as próximas apresentações. "Não sei, tenho que conversar com o meu coreógrafo", respondeu a medalhista.

