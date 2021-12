Rebaixados, Chapecoense e Sport cumprem tabela na Arena Condá

Já o Sport terá as baixas de Hernanes e Paulinho Moccelin, ambos suspensos, e deve entrar em campo com Mailson; Ewerthon, Sabino, Thyere e Sander; Marcão, Zé Welison, Everton Felipe e Gustavo; Tréllez e Mikael.

As equipes têm as duas piores campanhas da competição: com 15 pontos e apenas uma vitória, o time catarinense é o lanterna, enquanto os pernambucanos, com 34 pontos, aparecem na penúltima posição.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rebaixados para a Série B, Chapecoense e Sport cumprem tabela nesta segunda (6), em confronto na Arena Condá, a partir das 21h, no encerramento da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

